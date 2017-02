Continuar a ler

"O FC Porto resolveu com uma goleada sem discussão a receção ao Tondela, ao vencer por 4-0, golos de André Silva, na transformação de um penálti a punir um agarrão a Soares, de Rúben Neves, com um grande chuto de fora da área, de Soares, com um remate inteligente para o poste mais distante, e de Diogo Jota, a concluir uma belíssima triangulação com Óliver e André Silva. Por marcar ficaram muitos mais, com o volume ofensivo da equipa a merecer um bocadinho mais de pontaria no último toque.""A equipa volta assim à liderança, com mais dois pontos do que o Benfica, que só joga amanhã, em Braga. Foi a sexta vitória consecutiva da nossa equipa, numa altura em que a solidez do grupo mostra qualidade e causa preocupação a quem não quer um campeonato decidido apenas nas quatro linhas", lê-se ainda no texto, onde se segue o parágrafo sobre a reunião solicitada pelo Benfica ao presidente do CA da FPF.