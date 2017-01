Continuar a ler

Destaque ainda para a convocatória do guarda-redes Tiago Martins que atua no Vilafranquense, do terceiro escalão do futebol nacional.



O estágio terá lugar na Cidade do Futebol entre 23 e 25 de janeiro.



Lista de convocados:



Académica: André Vidigal;

Benfica: Fábio Duarte, Nuno Gonçalves, Ricardo Araújo e Tiago Dias;

P. Ferreira: Pedro Marques;

FC Porto: António Xavier, Madi Queta, Moreto Cassamá, Rui Pedro e Rui Pires;

Loures: Hélder Baldé;

Gil Vicente: Ângelo Pires;

Sp. Braga: Bruno Jordão, João Queirós e Midana Sambu;

Sporting: Abdu Conte, Bruno Paz, Miguel Luis, Pedro Marques e Rafael Leão;

Vilafranquense: Tiago Martins;

V. Setúbal: André Sousa;

Hélio Sousa revelou esta quinta-feira os 25 jogadores para o estágio que visa preparar a Ronda de Elite do Euro'2017 que se disputa entre 23 e 28 de março.Dragões e leões recolhem as preferências do selecionador nacional sub-19: o FC Porto 'empresta' cinco jogadores a Portugal tal como o Sporting.

Autor: Flávio Miguel Silva