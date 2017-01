Continuar a ler

O FC Porto não se revê e lamenta episódios como o de ontem, em que alegados adeptos do nosso clube ameaçaram o árbitro Artur Soares Dias.O FC Porto congratula-se com a posição tomada pela direção da claque Super Dragões, em que também manifestou repúdio por todo o tipo de violência sobre as equipas de arbitragem