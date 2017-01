Continuar a ler

O internacional senegalês, de 26 anos, é o primeiro reforço da equipa comandada por Vítor Pereira, que conhece bem o central depois de o orientar no FC Porto e nos turcos do Fenerbahçe.



"Conheço-o bem. Tem bom caráter, é tecnicamente forte e rápido, além de saber exatamente o que espero de um central", explicou o treinador português, em declarações ao site oficial do 14.º classificado da segunda liga alemã.



Ba cumpriu dez jogos e apontou um golo esta temporada ao serviço do 14.º classificado da liga turca, onde era colega do português Daniel Candeias.



O central senegalês do FC Porto Abdoulaye Ba foi emprestado ao 1860 Munique, treinado por Vítor Pereira, depois de ter passado a primeira metade da temporada no Alanyaspor, anunciou esta quarta-feira o clube da segunda divisão alemã.O empréstimo é válido até ao final da temporada, com opção de compra dos alemães, embora o valor da transferência não seja divulgado.

Autor: Lusa