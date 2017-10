A equipa de juvenis do FC Porto estabeleceu novo recorde de golos num só jogo, após ter goleado os Cracks de Lamego por 10-0, em jogo da 9.ª jornada do campeonato nacional da categoria. O anterior máximo da competição registara-se na 5.ª jornada, quando a equipa treinada por Mário Silva se impusera ao Seia, por concludentes 9-0.

O tento inaugural deste encontro surgiu logo aos 3 minutos, por intermédio de Tiago Ribeiro, que bisou, à semelhança de Duarte Moreira, não conseguindo ainda assim o título de melhor jogador em campo. Esse foi ‘entregue’ a Fábio Silva, autor de três tentos – o segundo, do quarto e do nono. Manuel Mané fechou a contagem numa partida em que os donos da casa, por incrível que possa parecer, nem tiveram de acelerar muito o ritmo para dominar por completo as operações.

Tal facto não invalida que seja feita uma referência à equipa que viajou de Lamego e, que, apesar da goleada sofrida, se entregou ao jogo de forma briosa, tentando minimizar a evidente diferença de qualidade que existe entre os dois conjuntos. Os números acabam por dizer tudo. Os Cracks de Lamego tiveram pela frente uma equipa que, em 9 jornadas, marcou 43 golos – à média de quase 5 golos por jogo – e, no mesmo período, não viu a bola uma só vez no fundo da baliza defendida por Ivan Cardoso.

Autor: Massa Constâncio