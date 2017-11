Fazendo eco das declarações de Francisco J. Marques na quinta-feira, ao Porto Canal, sobre o programa ‘Chama imensa’ da BTV, o FC Porto voltou ontem ao tema através da newsletter ‘Dragões Diário’. "O ridículo das supostas revelações" foi catalogado como "um número desesperado e grotesco, com gráficos tão vazios quanto as afirmações", pode ler-se no texto, sublinhando que "a tese oca e bacoca" motivou a "reação quase imediata dos visados". *