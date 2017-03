O FC Porto enviou uma errata à CMVM para corrigir uma informação que consta no relatório e contas da SAD sobre o filho de Pinto da Costa.

No relatório enviado na terça-feira, os dragões informaram que a empresa Energy Soccer recebeu 244 mil euros relativos à intermediação do empréstimo de Aboubakar para o Besiktas. Ora esta informação foi prestada porque, de acordo com o comunicado, Alexandre Pinto da Costa detinha 60 por cento do capital social da empresa.

Continuar a ler

Algo que, conforme a informação agora prestada, já não se verifica. "A menção à empresa Energy Soccer, Lda foi retirada, uma vez que Alexandre Pinto da Costa, filho do Presidente do Conselho de Administração da FC Porto – Futebol, SAD, Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, deixou de ter qualquer participação na referida sociedade", pode ler-se.

Autor: Sérgio Krithinas