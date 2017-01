Continuar a ler

O defesa Chidozie treinou com o FC Porto B, enquanto o avançado Rui Pedro fez, mais uma vez, o percurso inverso e integrou os trabalhos da equipa principal.O grupo volta ao trabalho na quarta-feira às 16:00 no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.Para o desafio de sábado às 20h30 o FC Porto apresenta-se em segundo lugar do campeonato, com 44 pontos, a apenas um do Benfica, que perdeu 1-0 na visita ao Vitória de Setúbal, enquanto o Sporting é terceiro com 38.