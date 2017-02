O FC Porto inscreveu Soares, Kelvin e Diogo Dalot na Liga dos Campeões. O trio pode assim integrar as opções de Nuno Espírito Santo para a fase a eliminar, que começa nos oitavos-de-final com o duelo frente à Juventus.Soares chegou ao Dragão neste mercado de inverno vindo o V. Guimarães. Já Kelvin regressou de empréstimo e Dalot foi promovido dos juniores à equipa B.Os dragões informaram ainda que são quatro os jogadores a deixar a lista para a Champions, todos já saídos do clube: Varela, Adrián López, Evandro e Sérgio Oliveira.

Autor: Luís Miroto Simões