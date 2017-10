Os jogadores do FC Porto fizeram um curto passeio junto à unidade em que estão hospedados em Lisboa para descontrair um pouco na manhã deste domingo, dia do jogo diante do Sporting (19h15), no decorrer do qual responderam às solicitações de alguns adeptos que pediram autógrafos e para tirar fotografias. De acordo com a CM TV, o treinador Sérgio Conceição não esteve presente.