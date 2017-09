Continuar a ler

O técnico Sérgio Conceição também não contou com Diogo Dalot, que treinou com a equipa B, depois de na sexta-feira ter estado no triunfo da formação secundária na estreia 'Premier League International Cup'.



No domingo, os portistas voltam a treinar, numa sessão de novo á porta fechada e com início às 10:30.



Os dragões, que lideram a I Liga -- embora possam ainda ser alcançados pontualmente pelo Sporting, se vencer o Moreirense -, disputam a segunda jornada da 'Champions' depois de uma má estreia na competição.



No primeiro jogo, no Estádio do Dragão, o FC Porto perdeu com os turcos do Besiktas (3-1), enquanto o Mónaco empatou na visita aos alemães do Leipzig (1-1). O técnico Sérgio Conceição também não contou com Diogo Dalot, que treinou com a equipa B, depois de na sexta-feira ter estado no triunfo da formação secundária na estreia 'Premier League International Cup'.No domingo, os portistas voltam a treinar, numa sessão de novo á porta fechada e com início às 10:30.Os dragões, que lideram a I Liga -- embora possam ainda ser alcançados pontualmente pelo Sporting, se vencer o Moreirense -, disputam a segunda jornada da 'Champions' depois de uma má estreia na competição.No primeiro jogo, no Estádio do Dragão, o FC Porto perdeu com os turcos do Besiktas (3-1), enquanto o Mónaco empatou na visita aos alemães do Leipzig (1-1).

O FC Porto regressou este sábado aos treinos, depois de golear o Portimonense (5-2), já a preparar a visita de terça-feira ao Monaco, na segunda jornada do grupo G da Champions.Os médios André André e Otávio não estão aptos, com o primeiro a fazer tratamento a uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida no jogo com o Rio Ave, e o segundo a fazer treino condicionado e trabalho de ginásio.

Autor: Lusa