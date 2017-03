Maxi fez de Casillas... e foi expulso

Continuar a ler

Telles e Maxi reincidentes



No total da temporada, o FC Porto já teve seis jogadores expulsos, distribuídos por Liga NOS, Taça da Liga e Liga dos Campeões... sempre aos 'pares'. Pares que se repetem no que à distribuição por provas diz respeito, já que Alex Telles e Maxi Pereira também foram os dois expulsos na Liga NOS. Já na Taça da Liga essa 'honra' pertenceu a Danilo Pereira e Brahimi. No total da temporada, o FC Porto já teve seis jogadores expulsos, distribuídos por Liga NOS, Taça da Liga e Liga dos Campeões... sempre aos 'pares'. Pares que se repetem no que à distribuição por provas diz respeito, já que Alex Telles e Maxi Pereira também foram os dois expulsos na Liga NOS. Já na Taça da Liga essa 'honra' pertenceu a Danilo Pereira e Brahimi.

Maxi fez de Casillas... e foi expulso

Se jogar diante da Juventus , crónica campeã italiana e uma das mais fortes equipas da Europa, de igual para igual - leia-se 'onze para onze' - já é uma missão complicada, mais difícil se torna quando, no total das duas mãos desta eliminatória, o FC Porto apenas disputou 67 de 180 minutos com o mesmo número de jogadores em campo do que o adversário.É que, depois de ter jogado 63 minutos em inferioridade numérica na primeira mão, depois da expulsão de Alex Telles, aos 27' desse encontro do Dragão, os portistas voltaram esta terça-feira a ficar reduzidos a dez elementos ainda na primeira metade, aos 40', com um vermelho agora a ser mostrado a Maxi Pereira. Expulsões de dois laterais que fizeram a equipa de Nuno Espírito Santo enfrentar um total de 113 minutos - quase duas horas... - com menos um jogador do que os italianos.

Autor: Fábio Lima