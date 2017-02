Continuar a ler

O boletim clínico não regista qualquer ocorrência, pelo que os portistas estão na máxima força para a receção ao Tondela, marcada para as 20h30 de sexta-feira, no Estádio do Dragão, e que abre a 22.ª jornada da Liga NOS.O FC Porto, segundo posicionado a um ponto do líder Benfica, defronta o lanterna-vermelha Tondela, com a mira no topo da classificação, embora que à condição, em jogo a dirigir pelo árbitro Luís Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.