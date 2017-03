A Youth League vai na quarta edição e a equipa sub-19 do FC Porto participou em todas elas. O melhor registo conseguido pelos jovens dragões nesta competição foi alcançado na temporada 2014/15, quando caíram nos quartos-de-final. Hoje (17 horas), frente ao Barcelona, no Mini Estadio, na Catalunha, a equipa treinada por João Brandão procurará a vitória que precisa para atingir as meias-finais, o que seria um feito inédito.

A ideia é não parar nos ‘quartos’ outra vez. No entanto, do outro lado está a equipa que venceu a primeira edição da Youth League, em 2013/14, batendo o Benfica por 3-0 na final. Neste jogo, o avançado Rui Pedro, que já leva muitos minutos na equipa principal, será um trunfo, mas não o único. Os dragões também contarão com o médio Ayoub Abou, que conhece bem o Barcelona, pois fez lá grande parte da sua formação.