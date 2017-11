Continuar a ler

Os dois primeiros fizeram tratamento, e o avançado Tiquinho Soares, que jogou os últimos minutos em 1 outubro, diante do Sporting, "complementou o programa de recuperação com trabalho de ginásio", de acordo com informação do clube.José Sá, Ricardo e Danilo (Portugal), Diogo Dalot (Sub-21 de Portugal), Reyes, Layún e Herrera (México), Maxi Pereira (Uruguai), Aboubakar (Camarões) e Brahimi (Argélia), continuam nas respetivas seleções.O mexicano Corona, que tinha sido autorizado na sexta-feira a deixar a seleção mexicana, devido a ausentes pessoais, também esteve ausente, devidamente autorizado pelo FC Porto.Os dragões gozam uma folga no domingo e voltam a treinar na segunda-feira, em sessão agendada para as 10 horas, no Olival.O jogo entre FC Porto e Portimonense, dos 16 avos de final da Taça de Portugal, disputa-se na sexta-feira no Estádio do Dragão (20H30).