Recorde-se que o diretor de comunicação dos azuis e brancos deu também ontem conta da forma como teve acesso aos emails do Benfica

Depois de Francisco J. Marques já se ter pronunciado ontem sobre as buscas levadas a cabo pel PJ ao Benfica, esta sexta-feira o 'Dragões Diário' volta ao tema."Começa a ver-se luz ao fundo do túnel: a Polícia Judiciária realizou ontem buscas nas instalações do Benfica, nas casas de Luís Filipe Vieira e de Pedro Guerra, mas também em Guimarães, Santarém, Vila Nova de Gaia e Coimbra, no âmbito do chamado caso dos emails divulgados pelo FC Porto no programa "Universo Porto" do Porto Canal. A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa informou que "foram emitidos mandados de busca domiciliária e não domiciliária, relativos a investigação em curso pelos crimes de corrupção passiva e ativa". Na operação estiveram envolvidos quatro magistrados do Ministério Público, dois Juízes de instrução e 28 elementos da PJ, incluindo Inspetores e Peritos financeiros e contabilísticos e informáticos, pode ler-se na newsletter diária do FC Porto.