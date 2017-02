As deslocações ao Estádio do Bessa foram durante muitos anos um problema para o FC Porto, que sentia bem o ambiente adverso de um dérbi da Invicta, mas após o regresso do Boavista ao escalão principal o cenário tornou-se mais favorável, pelo menos em termos de resultados. Em três saídas à casa do vizinho, o FC Porto venceu sempre e não consentiu qualquer golo. Há duas épocas, os dragões resolveram o assunto com tentos de Jackson Martínez e Yacine Brahimi já no último quarto de hora de jogo.Na temporada passada, as duas passagens pelo Bessa aconteceram no período de transição entre Julen Lopetegui e José Peseiro e nem por isso a equipa deixou de ganhar. Com Rui Barros no comando, os portistas venceram por 5-0 para o campeonato e 1-0 na Taça de Portugal, este último com Helton a defender um penálti ao cair do pano.