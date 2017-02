O FC Porto B garantiu um lugar nas meias-finais da Premier League International Cup, competição do escalão sub-23 organizada pela liga inglesa, depois de derrotar o Manchester United, por 2-0.Dois golos de Ismael Díaz, em apenas cinco minutos (65' e 69'), foram o suficiente para que ao FC Porto vencesse em Inglaterra. O avançado panamiano foi decisivo na qualificação do FC Porto, redimindo-se do facto de ter desperdiçado uma grande penalidade aos 55 minutos.Esta é a terceira vez que os portistas alcançam esta fase da prova em três edições realizadas. O próximo adversário dos 'dragões' vai ser o vencedor do encontro entre a equipa sub-23 do Norwich e a equipa B do Dínamo Zagreb, agendado para o próximo dia 27.

Autor: Lusa