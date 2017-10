O treinador do Lusitano de Évora, Duarte Machado, relativizou a pesada derrota sofrida frente ao FC Porto (6-0) , esta sexta-feira, e salientou a procura da sua equipa em jogar com qualidade."Sempre disse que o resultado era o menos importante. Procurámos dignificar a camisola. Creio que quem veio ver saiu orgulhoso e foi bonito de ver a bancada do Restelo vestida de verde e branco. Enquanto tivemos forças tentámos chegar à baliza do FC Porto. Procurámos explorar o que o adversário nos permitiu. Preocupação era sermos iguais a nós próprios. Era mais complicado encarar o jogo só para ganhar tempo e defender o resultado. Tentámos explorar as nossas armas e, dentro das nossas limitações, meter alguma qualidade no jogo. Ritmos de jogo distintos e o pé no acelerador do FC Porto deixou-nos de rastos", analisou, em declarações à SportTV.

Autores: Ricardo Vasconcelos e Pedro Malacó