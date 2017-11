Poucas vezes a solidez defensiva de uma dupla de centrais do FC Porto foi tão importante como na visita a um Besiktas impulsionado pelo facto de já sentir nos lábios o sabor de um apuramento inédito para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Felipe e Marcano dão garantias absolutas e secaram qualquer esboço de concorrência, como fica patente no detalhe de, desde que se encontraram na Invicta, a partir da época passada, serem totalistas em todos os encontros da Liga dos Campeões. Nada menos do que 14 em que se afirmaram como intocáveis.

Perante as águias negras, vão juntar o 15º encontro consecutivo ao currículo. Uma saga que começou com Nuno Espírito Santo, logo a partir do playoff da Champions contra a Roma, mas que teve continuidade às ordens de Sérgio Conceição e parece ter pesado, inclusivamente, na planificação da temporada. O regresso de Reyes, dispensando a contratação de um 3º central com mais condições para discutir o lugar no onze e confiando que Danilo Pereira também pode recuar em caso de emergência, são decisões que têm como base a consistência continuada do espanhol e do brasileiro.

Autor: Nuno Barbosa