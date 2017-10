A situação de Iker Casillas no FC Porto não continua fácil depois de ter perdido a titularidade para José Sá. Esta terça-feira, o jornal espanhol 'El Pais' diz que o FC Porto quer aproveitar o mercado de inverno para "empurrar" o guarda-redes para fora do clube. Com esta saída, os dragões poupariam muito, uma vez que o espanhol tem o salário mais elevado do plantel (5 milhões de euros brutos)´.Muito se tem falado sobre a saída repentina do espanhol da equipa titular, em detrimento de José Sá, que assumiu a baliza na jogo da Liga dos CampeõesO 'El País' diz que Casillas "confessou aos seus amigos na semana passada que não faz ideia por que motivo Conceição o deixou no banco frente ao Leipzig".