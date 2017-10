Face à gestão de recursos que precisa de fazer no plantel principal para a deslocação a Leipzig, Sérgio Conceição poderá recorrer à equipa B para compor o grupo que vai viajar ao Restelo, para o jogo da Taça. Aliás, no treino de ontem, e aproveitando o facto de terem estado ausentes nove internacionais e três lesionados, o técnico dos dragões chamou oito jogadores da formação secundária.Os eleitos foram Luís Mata, Luizão, Rui Moreira, Fede Varela, Musa Yahaya, Galeno, André Pereira e Alberto Bueno. De salientar novamente a chamada do avançado espanhol, que não conseguiu colocação para esta época, e da dupla Fede Varela/Galeno, que chegou a integrar os trabalhos de pré-época do grupo principal e que poderá avançar para o jogo frente ao Lusitano de Évora.