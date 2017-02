Os adeptos portistas presentes no Estádio do Dragão dirigiram uma grande ovação à equipa no final do jogo, premiando o seu esforço em condições adversas. Reação diferente foi para o árbitro Felix Brych, muito assobiado desde o momento da expulsão de Alex Telles, jogador que não poderá entrar em campo em Turim.De resto, foi possível observar alguns gestos de amizade entre os diversos intervenientes no espetáculo. Pedro Proença, presidente da Liga, cumprimentou Felix Brych antes do jogo, eles que foram companheiros na arbitragem, bem como os restantes elementos da equipa do alemão.Para além do abraço de Buffon, Casillas teve direito a um cumprimento especial de Dani Alves, que também deu um abraço a Felipe.