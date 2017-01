Continuar a ler

Na passada sexta-feira, dois indivíduos, envergando roupa alusiva aos Super Dragões, estiveram no centro de treino dos árbitros profissionais, na Maia, onde, alegadamente, terão interpelado e ameaçado Artur Soares Dias, que apitou no sábado o embate dos portistas em Paços de Ferreira. No escritório da sociedade de Adelino Caldeira é possível lerem-se frases como "Abutres e comissionistas associados" ou ainda "Depoitre é a culpa do Ferrari vermelho?".No restaurante na Foz, recentemente adquirido por Alexandre Pinto da Costa, pode ler-se na montra: "Aqui se cozinha o polvo à la comissão", bem como ataques ao filho do presidente: "Alexandre traidor".O ambiente em torno da equipa de futebol portista tem estado tenso, visando, em particular, as arbitragens dos encontros dos azuis e brancos.Na passada sexta-feira, dois indivíduos, envergando roupa alusiva aos Super Dragões, estiveram no centro de treino dos árbitros profissionais, na Maia, onde, alegadamente, terão interpelado e ameaçado Artur Soares Dias, que apitou no sábado o embate dos portistas em Paços de Ferreira.

O escritório de advogados de Adelino Caldeira, administrador da FC Porto SAD, e o restaurante da mulher de Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente portista, foram este domingo vandalizados com frases de contestação, constatou a Lusa. Após o empate 0-0 na visita ao Paços de Ferreira , da 16.ª jornada da Liga NOS, deixando os azuis e brancos a 6 pontos do líder e tricampeão Benfica, foram escritas frases de descontentamento sobre o atual momento do clube na fachada dos dois imóveis.

