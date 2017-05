Carlo Cutropia, empresário do jogador espanhol, disse a Record que o jogador espanhol "tem contrato para época 2017/18", mas não excluiu a hipótese de uma transferência para outro clube.



A verdade é que o prolongamento do contrato entre Casillas e o FC Porto nunca foi oficializado.

O Liverpool é apontado esta terça-feira como o destino mais provável de Casillas em 2017/18. O 'As' avança, baseando-se "algumas fontes", que poderá já haver mesmo um "pré-contrato" com o clube de Anfield.O guarda-redes deixou segunda-feira o Porto rumo a Madrid, dando assim incício ao período de férias, evitando os jornalistas, uma vez que entrou pela porta VIP do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Autor: Sandra Lucas Simões