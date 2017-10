Continuar a ler

Na altura, a ‘Marca’ falou com Vítor Baía, que em 2002 entrou em rota de colisão com o técnico. "Com Mourinho aprendi que todos os jogadores são tratados da mesma forma. Não há divisões entre estrelas e os restantes. Depois desse castigo cresci muito", salientou aquele a quem Casillas, no passado domingo, assinalou o seu aniversário no Twitter chamando-lhe "lenda".



A saída de Casillas da baliza teve o impacto que seria de esperar em Espanha. A abordagem mais curiosa surgiu do ‘As’, que elaborou uma lista das ‘vítimas’ da ‘maldição’ de Iker, ilustrando a peça com uma fotografia de José Sá. César Sánchez, Cañizares ou Adán foram alguns dos guarda-redes que perderam o braço de ferro com o camisola 1 portista.O caso mais focado foi mesmo o de Antonio Adán, em finais de 2012, lançado por José Mourinho contra o Málaga. O Real Madrid perdeu e, no jogo seguinte, o novo titular foi expulso logo no início e o ‘Special One’ teve de mandar Casillas levantar-se do banco e entrar.