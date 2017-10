O FC Porto vai contar com um forte apoio à equipa no dérbi da cidade Invicta, agendado para sábado, diante do Boavista.Os dragões revelaram que ainda há bilhetes à venda para a deslocação ao Bessa, mas esperam levar ao palco dos azadrezados cerca de seis mil adeptos azuis e brancos que devem preencher um dos topos.O duelo entre Boavista e FC Porto, da 10.ª jornada da Liga NOS, está agendado para as 20h30.

Autor: Luís Miroto Simões