Não é todos os dias que Manchester United, Manchester City, Arsenal e Chelsea se sentam lado a lado, mas ontem foi quase isso que aconteceu. Os quatros gigantes ingleses enviaram um emissário a Guimarães para seguir atentamente o embate entre o Vitória e o FC Porto. O internacional português Danilo, recorde-se, pode muito bem ter sido o alvo, principalmente do Arsenal, visto que o médio já viu o seu nome associado ao clube de Londres.

A verdade é que o jogo de ontem não seduziu apenas olheiros dos grandes de Inglaterra. Recreativo de Huelva, Levante, Almería, Lugo, Tenerife e Betis também viajaram de Espanha até ao Minho com o propósito de ver o jogo de ontem. Crotone, Cesena, Carpi e Montpellier, para além do Monaco e do West Ham, também marcaram presença no D. Afonso Henriques. Isto para além de seis emissários de clubes portugueses, quatro de 1ª Liga.