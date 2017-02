Continuar a ler

"Somos uma equipa cada vez mais versátil, capaz de interpretar o jogo e o que ele pede. Os jogadores estão mais preparados para encarar os difíceis e diferentes desafios. Somos uma equipa que quer ser cada vez mais madura, com um crecimento sustentado. Os passos que estão a ser dados satisfazem-nos", prosseguiu.



Questionado sobre uma eventual quebra de rendimento de André Silva nos últimos jogos, Nuno Espírito Santo foi taxativo. "São momentos. Não concordo em absoluto com a ideia de quebra de rendimento. Estou bem ciente de como trabalha o André Silva. Como sabem, não gosto de individualizar porque no futebol tudo são situações de grupo. André Silva é bastante importante para nós".

Marcano, Alex Telles e Danilo falharam o treino de terça-feira do FC Porto, mas Nuno Espírito Santo garante que os dragões vão enfrentar o Tondela na máxima força."Os jogadores estão bem. Temos de ter uma atenção em fazer uma gestão cuidada. Felizmente não há baixas, temos todas as opções", afirmou o treinador do FC Porto em conferência de imprensa de antevisão ao encontro que abre a 22.ª jornada da Liga NOS, na sexta-feira, às 20H30.

Autor: Sofia Lobato