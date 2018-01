Continuar a ler

"A Taça é prova uma fantástica à qual eu, o clube e toda a gente dá grande valor. Uma prova muito bonita que culmina num dia especial, diferente no futebol - a verdadeira festa do futebol. Damos valor a todas as competições e a esta também", prosseguiu Conceição, antes de falar do adversário que tem vindo a ultrapassar uma série de maus resultados:



"Mudaram algumas coisas. Uma evolução natural de uma equipa com mais uns dias de trabalho - uma nova equipa técnica, com ideias diferentes. Mas todos os jogos são diferentes. O de amanhã terá a sua história e nos contribuimos para o final dessa história, somos muito importantes no que podemos fazer para ganhar um jogo que não sera fácil."



O terreno de jogo do Moreirense, de dimensões reduzidas e certamente 'pesado' devido aos efeitos da chuva, aliados à evolução recente da equipa minhota levam Sérgio Conceição a prever dificuldades no jogo dos quartos-de-final da Taça de Poertugal, quinta-feira (20h30)."O estado do terreno, as dimensões do mesmo, tudo isso faz com que seja mais difícil. Mas estamos preparados. Temos de ser pragmáticos e objetivos no que é nosso jogo, porque prevejo muito dificuldades nas disputas de bola. O nosso objetivo é passar e vamos fazer tudo para que isso aconteça. Como?Marcando mais um golo do que o advesário", começou por dizer o treinador em conferência de imprensa nesta quarta-feira.