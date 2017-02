Ainda desconhecido na alta-roda do futebol da UEFA, Soares já teve direito a algum destaque na imprensa italiana de ontem. O brasileiro, de 26 anos, que tudo indica irá fazer a sua estreia absoluta em competições europeias nesta partida, foi referido no conceituado jornal ‘Gazzetta dello Sport’ pela bagagem que traz com ele desde que se mudou para a Invicta: 3 jogos... 4 golos.O ponta-de-lança começa assim a despertar a atenção internacional, ele que há pouco mais de dois anos jogava em clubes modestos do seu país. Amanhã à noite, Soares deverá cumprir o sonho de escutar o hino da Liga dos Campeões em pleno relvado do Estádio do Dragão.