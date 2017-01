O primeiro e, até ver, único reforço de inverno do FC Porto, está pela primeira vez apto a integrar os convocados de Nuno Espírito Santo, pelo que a sua estreia nos eleitos para o duelo com o Moreirense é uma forte hipótese.Com Brahimi na CAN, João Costa e Chidozie na equipa secundária e três jogadores afastados por lesão (Layún, Rúben Neves e Otávio), o treinador do FC Porto só tem 19 elementos à sua disposição, com Rui Pedro incluído, pelo que há fortes possibilidades de Kelvin vir a ocupar uma das 18 vagas que constam na ficha de jogo.Recorde-se que o herói do último campeonato conquistado pelos dragões integrou os trabalhos da equipa no passado dia 1 de janeiro, mas como chegou lesionado, só no início desta semana é que começou a treinar-se sem limitações. Kelvin, de resto, está sem jogar desde o dia 5 de novembro, quando, ainda no São Paulo, participou na goleada (4-0) aplicada ao Corinthians antes de sair lesionado. Agora, está apto a regressar à competição. A decisão final encontra-se nas mãos de Nuno que, com Kelvin, tem mais uma solução para os flancos do ataque.

Autor: Nuno Barbosa