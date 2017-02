Continuar a ler

Naturalmente, e depois de apenas 130 minutos na primeira fase da temporada, Evandro admite que ainda está longe do seu melhor. "Fiz bons jogos e tenho certeza de que vamos evoluir ainda mais nos próximos. O ritmo aqui é muito forte. Vinha de um tempo sem jogar no Porto e, então, senti um pouco. Em vários jogos até tive cãibras no final. Ainda estou sem o ritmo ideal, mas está muito bom. Estou a esforçar-me ao máximo para estar 100% fisicamente e para me adaptar cada vez melhor ao estilo inglês de jogo", admitiu.Desde que chegou a Inglaterra, no final de janeiro, Evandro já teve oportunidade de atuar em palcos míticos, como Old Trafford, onde, admite, emcionou-se no final do jogo. "Enfrentámos vários gigantes daqui em sequência. Contra o Man. United, foi especial por pisar Old Trafford, onde tantas lendas atuaram. Quando o juiz apitou, emocionei-me, porque pensei no tempo em que fiquei parado no FC Porto e pensava: 'Estou num lugar onde a história do futebol foi escrita'. Isso me deixou muito contente".Contratado pelo FC Porto em 2014/15, Evandro recorda que o Sporting também estava atento, mas na hora de escolher... nem duvidou. "Falava-se que o FC Porto e Sporting tinham interesse em mim e no Marco. Quando joguei no Dragão achei fantástico e imediatamente me identifiquei com o clube. Sempre tive vontade de jogar lá. Quando chegaram as propostas, a do FC Porto era melhor e optei por ir". Uma escolha da qual o médio não se arrepende, até porque viveu bons momentos - como atuar na Liga dos Campeões -, mas mesmo assim, da passagem pela Invicta fica a mágoa de não ter tido oportunidades para se afirmar. Nem mesmo com a falta de resultados positivos da equipa azul e branca."Claro que fiquei um pouco frustrado por não ter me afirmado no Porto, ainda para mais estando num clube que é sempre campeão. Infelizmente, não fui campeão lá e fiquei chateado. Jogando bem ou jogando mal, os técnicos colocavam sempre os mesmos em campo e isso deixava-me frustrado. Se tivéssemos sido campeão, ficaria calado e iria respeitar a posição deles... Mas passavam as épocas e continuava tudo a mesma coisa... Isso não entendia muito bem. Mas não tenho o que reclamar do FC Porto, porque gosto muito do clube", frisou.