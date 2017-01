Evandro está muito perto de ser oficializado como reforço do Hull City, faltando apenas formalizar o acordo já estabelecido com o FC Porto. O médio, de 30 anos, realizou exames médicos no dia de ontem, juntamente com outro jogador que Marco Silva vai receber para o seu plantel, o avançado Oumar Niasse, emprestado pelo Everton.O brasileiro, que recentemente recebeu ordem de dispensa de Nuno Espírito Santo, deverá ser cedido até ao final da época, a troco de 1,1 milhões de euros, ficando estabelecida uma opção de compra por mais 600 mil euros. Valores que só serão confirmados quando for oficializado o negócio.Quanto a Sérgio Oliveira, a sua situação não conheceu qualquer evolução até à noite de ontem. A proposta do Southampton está na SAD do FC Porto, mas enquanto não há uma resposta o jogador vai continuando a trabalhar com a equipa B dos dragões.