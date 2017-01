Vendido ao Hull City por uma verba a rondar os 2 milhões de euros, Evandro viveu por dentro dois dos três anos que o FC Porto leva sem conquistar o campeonato. E, agora à distância, o médio olha para trás e reconhece que a ausência de títulos afeta o balneário portista."Passa uma época, passam duas e isso deixa os jogadores mais tensos. O ambiente não fica muito bom, porque todos sabem que no FC Porto é preciso ser campeão para estar tudo bem", reconheceu em declarações à TSF.Apesar de ter abraçado agora um novo projeto, o médio brasileiro, de 30 anos, explica que também sentiu na pele essa tristeza de deixar o clube sem ter conquistado qualquer troféu. "O que mais me deixou frustrado no FC Porto foi isso, porque todos procuramos ser campeões. Quando fui para o FC Porto pensei que ia conquistar títulos, mas infelizmente não consegui e ficava aborrecido. Não ganhávamos, eu queria oportunidades para jogar, mas jogava pouco, jogavam sempre os mesmos", revelou, sem conseguir esconder a amargura que isso lhe provocou. Ainda assim, acredita que o FC Porto tem condições para ser campeão na presente época e fica a torcer por isso. Por fim, deixou elogios a Pinto da Costa, um presidente "presente e muito inteligente. Foi sempre muito especial estar com ele".