Tanto que um dirigente do seu anterior clube veio a público tecer críticas ao comportamento do jogador.



"Para esquecermos de vez! Infelizmente este moço terá vida curta de jogador, de atleta nunca teve! Pena!!", escreveu Mario Celso Petraglia nas redes sociais.



Jogador promete... voar



Walter já admitiu não estar na melhor forma física, mas lembra que já ultrapassou o problema uma vez e pede paciência: "Fiz um trabalho no Atlético-PR e vou repeti-lo aqui no Goiás. Será um pouco difícil jogar na estreia. Voltei para estar bem e tenho de estar bem. Só vou jogar quanto estiver a 100 por cento. Peço aos adeptos que tenham alguma calma com o Walter".



De resto, e voltando a falar na terceira pessoa, o avançado deixou uma garantia: "Tenho certeza de que, se o Walter estiver bem, ele vai voar".



Quando se fala de Walter, vem logo à ideia a sua alcunha: bigorna. E não é para menos. O excesso de peso do avançado brasileiro continua a ser tema do outro lado do Atlântico.Com o final da época, o jogador, que está emprestado pelo FC Porto ao Goiás, voltou a ganhar peso. Recorde-se que Walter tinha perdido 15 kg no Atlético Paranaense, fruto de um programa especial de controlo de peso. Com o avançar da época 2016, o atacante voltou a passar das marcas, segundo noticia o Globo Esporte, e apresentou-se com oito quilos a mais.

Autor: Luís Miroto Simões