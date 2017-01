O treino do FC Porto na manhã desta quinta-feira, integrado na preparação para a receção ao Moreirense (domingo, 18 horas), ficou marcado por uma situação pouco comum, pois nos 15 minutos abertos à comunicação social os jornalistas assistiram a trabalho de finalização.Os dragões têm mostrado problemas nesse capítulo e a sessão de trabalho de hoje praticamente arrancou com exercícios que habitualmente só têm lugar quando os jornalistas já abandonaram as instalações.O treinador Nuno Espírito Santo contou com 22 jogadores - 20 da equipa principal, incluíndo Rui Pedro -, mais Rui Pires e Rui Moreira, da equipa B. Ausentes, devido a lesão, estiveram Rúben Neves, Otávio e Miguel Layún.