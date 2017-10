O FC Porto, como é habitual, não divulgou a lista de convocados de Sérgio Conceição para o jogo desta noite, frente ao Lusitano de Évora, mas pelos integrantes da comitiva foi possível perceber quais são as opções sobre a mesa.Apesar de se saber que no onze têm de estar oito jogadores que tenham participado em pelo menos um dos últimos três jogos realizados, a expectativa é grande para perceber se Diogo Dalot fará a sua estreia na equipa principal.Além do lateral, há mais seis jogadores da formação liderada por António Folha que podem entrar nas contas para esta noite. São eles: Jorge Fernandes, Luizão, Rui Moreira, Fede Varela, Galeno e André Pereira. O treino de ontem também já contou com os mexicanos e Maxi Pereira foi o único internacional ausente.