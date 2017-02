Expulso do banco de suplentes pela primeira vez esta época, Nuno Espírito Santo deverá orientar a sua equipa frente ao Nacional, na próxima jornada. O técnico, de 43 anos, fica hoje a conhecer o veredicto do Conselho de Disciplina (CD) da FPF, que, tendo em conta que se trata de uma estreia do técnico neste tipo de infrações, deverá ficar-se pela sanção de multa.

A ordem de expulsão de Nuno Espírito Santo resultou do episódio protagonizado por este com Alfredo, treinador de guarda-redes do Boavista, durante o intervalo do dérbi da Invicta. Com Alfredo a visar o mexicano Corona, que empurrou e pediu explicações a Talocha pela falta sofrida nos minutos finais da primeira parte, Nuno irrompeu no relvado, apontou o dedo ao técnico boavisteiro e dirigiu-lhe algumas palavras. Ambos não regressaram aos respetivos bancos após o tempo de descanso.

