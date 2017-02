As imagens da confusão no Boavista-FC Porto

As imagens da confusão no Boavista-FC Porto

Nuno Espírito Santo foi multado em 383 euros pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em consequência da expulsão de que foi alvo no dérbi com o Boavista, partida disputada no sábado e que o FC Porto venceu por 1-0 . Envolvido no mesmo incidente, Alfredo, treinador dos guarda-redes axadrezados, foi também multado, mas em 612 euros, por ter entrado em campo e "empurrado" Corona.Para lá destas duas situações, nota ainda para as multas aplicadas aos dois clubes pelo comportamento dos adeptos. O FC Porto foi condenado a pagar um total de 10558 euros, pelo arremesso de objetos perigosos, por frases incorretas proferidas pelos adeptos e ainda pelo rebentamento de petardos e outros engenhos pirotécnicos. Já o Boavista fica obrigado a pagar 4821 euros, por entrada e permanência de materiais pirotécnicos - e posteriormente deflagramento - e também pelo mau comportamento do público, pela exibição de um tarja e por frases proferidas durante o encontro.A finalizar, o dérbi portuense vale igualmente a suspensão, por uma partida, para Maxi Pereira (pela expulsão, por acumualão de cartões amarelos) e Talocha (por ter completado uma série de cinco cartões amarelos).

Autor: Fábio Lima