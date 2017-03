Continuar a ler

GOLEADA DE 18-0. Nos últimos cinco jogos do campeonato o registo dos dragões é impressionante, pois não sofreram golos e marcaram 18.QUARTA FORA. Foi a 4.ª vitória consecutiva dos dragões fora de casa, o melhor registo desde a época 2012/13 com Vítor Pereira.ARGELINO ASSISTE. A 4.ª assistência de Brahimi neste campeonato é também a 16.ª do argelino no FC Porto, mas este é o único jogo em que houve dois passes para golo do protagonista.SINA AROUQUENSE. Na quarta visita do FC Porto a Arouca este foi o quarto triunfo e um total de 15 golos marcados e dois sofridos.SEMPRE A BISAR. Nos quatro jogos da história em Arouca houve sempre um jogador do FC Porto a bisar: Jackson nas duas primeiras épocas, Corona na temporada passada e ontem Soares.