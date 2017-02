André Silva Foi pela primeira vez suplente na presente época e nem sequer entrou. O ponta-de-lança do FC Porto somava 33 jogos a titular e nas três ocasiões que não tinha sido opção para Nuno Espírito Santo, sempre na Taça CTT, nem se tinha sentado no banco. A partir de ontem, Iker Casillas passou a ser o único titular em todos os jogos a contar para o campeonato.

Iván Marcano Realizou o seu 100.º jogo com a camisola do FC Porto, juntando a esse registo sete golos marcados em todas as competições. O espanhol é o portista mais utilizado na presente época, com 35 encontros disputados.

