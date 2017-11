SURPRESA. Sérgio Conceição surpreendeu com a escolha de Diego Reyes para avançar na vaga de Danilo Pereira, como médio-defensivo. O mexicano fez o seu 11.º jogo na Liga NOS, prova na qual não era titular desde 22 de maio de 2015, numa vitória sobre o Penafiel, no Dragão.

SEM PARAR. Aboubakar fechou a contagem no duelo com o Belenenses e segue numa sequência de três jogos consecutivos a marcar na Liga NOS. Com Marega lesionado, isolou-se como melhor marcador do plantel na prova com 9 tentos. No total, só é superado por Jonas, que leva 12 remates certeiros no campeonato.

