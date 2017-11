IMPORTANTE. José Sá fez apenas uma defesa durante toda a partida, a remate de Forsberg na cobrança de um livre direto. Além do golo de Timo Werner, os restantes tiros alemães saíram ao lado (4) ou foram bloqueados (4).

A DOER. Os alemães passaram a deter o recorde de mais faltas (22) num só jogo nesta fase de grupos da Liga dos Campeões.

CERTEIRO. Com 84 por cento de aproveitamento, Herrera foi o titular com mais passes certos: 31 conseguidos em 37 tentados. Para lá de Marega, que em dois não acertou nenhum, o menos inspirado foi Brahimi, com 61 por cento: apenas 20 em 33 realizados.

ÍDOLO. Ainda que relegado à condição de suplente, Casillas voltou a ser lembrado pelos seus fãs. Frente ao Leipzig, mesmo por trás do banco de suplentes do FC Porto, era visível uma bandeira com a face do jogador emoldurada pelas características estrelas da Champions.

LINHAGEM. O médio Forsberg, do RB Leipzig, é filho e neto de futebolistas. Todos eles, desde o avô Lennart Forsberg, passando pelo pai Leif Forsberg até ao próprio Emil Forsberg foram estrelas do Sundsvall, onde este último jogou até 2013.