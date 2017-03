Depoitre voltou aos convocados, num jogo em que Nuno Espírito Santo não tinha muito por onde escolher face às lesões de Herrera e Corona e ao castigo que Maxi Pereira cumpriu. O avançado belga não saiu do banco e a última vez que jogou foi na derrota com o Moreirense, para a Taça CTT, a 3 de janeiro.

Óliver igualou tello como jogador espanhol com mais golos marcados pelo FC Porto. O agora jogador da Fiorentina apontou 10 pelos dragões (57 jogos), marca que Óliver atingiu ontem (à 71.ª partida) , ficando a apenas um de se isolar na liderança deste ranking particular.

Continuar a ler

Miguel Layún apontou o seu primeiro golo na presente edição da Liga NOS e leva três no total das competições disputadas esta temporada. O golo do mexicano foi na conversão de um livre direto. O FC Porto já não beneficiava de um tento obtido dessa forma desde fevereiro do ano passado, por intermédio de Sérgio Oliveira, frente ao Gil Vicente, na Taça de Portugal.

Recorde O FC Porto venceu os últimos oito jogos no campeonato. Trata-se de um ciclo positivo que já não se via desde 2010/11, com Villas-Boas no comando. Nesse ano, conseguiu 16 triunfos seguidos.