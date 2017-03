Estreia de Willy Boly na Champions. O central contratado ao Sp. Braga no início desta época tinha até ontem cinco jogos com a camisola do FC Porto (dois no campeonato, dois na Taça CTT e um na Taça de Portugal). A entrada em campo em Turim permitiu-lhe inscrever uma página importante na carreira.

André Silva foi pela quinta vez, nos últimos oito jogos, o primeiro jogador a ser substituído por Nuno Espírito Santo. Uma situação que nunca tinha acontecido com essa frequência antes de Soares chegar ao FC Porto. No dérbi da Invicta, o jovem avançado nem sequer foi utilizado.

