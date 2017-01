Patinagem Três jogos consecutivos do FC Porto sem vencer. Os dois primeiros na Taça CTT que já se foi, com um empate frente ao Feirense e uma derrota ante o Moreirense, duas equipas que no campeonato lutam pela permanência. Agora, em Paços, na prova mais importante de todas, mais um empate.

Seca Nesta sequência de três jogos, a equipa dirigida por Nuno Espírito Santo apenas conseguiu marcar um golo, por Marcano, frente ao Feirense. Os azuis e brancos estão há 221 minutos sem conseguir faturar, não contando aqui o tempo de descontos.

Continuar a ler