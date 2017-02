Menos é mais? Pela terceira vez nas últimas quatro jornadas, o FC Porto terminou um jogo com menos posse de bola que o seu adversário. Teve mais contra o Estoril, mas ‘perdeu’ para Rio Ave, Sporting e V. Guimarães. Venceu os quatro encontros.

Zero Pela primeira vez nesta edição da Liga NOS, o Vitória acabou um jogo sem que nenhum dos seus remates tenha chegado à baliza adversária. O anterior recorde negativo também se tinha registado frente ao FC Porto, na primeira volta, duelo em que os minhotos acertaram com a baliza de Casillas por duas vezes.

Diferença Diogo Jota fez o 9.º golo de um suplente utilizado do FC Porto esta época, isto quando são tidas em conta todas as competições. Depois de Corona (2), Depoitre (2), Rui Pedro (2), Brahimi (1) e Layún (1), também o jovem português deixou a sua marca a saltar do banco.

Seca continua A equipa vitoriana está há 344 minutos sem festejar um golo. O último tento dos minhotos foi apontado por... Soares, aos 16 minutos do dérbi com o Sp. Braga (2-1), na 18.ª jornada. Somando os 74 minutos em falta nessa partida às três jornadas disputadas daí para cá... A seca já vai longa.