Continuar a ler

"A minha ambição era juntar-me a um clube que tivesse uma estrutura forte, que estivesse a ser desenvolvida há muito tempo, e com jogadores que se conhecessem bem e que conseguissem jogar juntos de forma perfeita. Como número 9, só tinha de me focar naquilo que um 9 faz, porque a bola me iria chegar de todos os lados do campo e tinha de estar fresco para finalizar todas as chances. Isso tornou as coisas bem mais fáceis para mim. A qualidade dos jogadores era tão elevada e, quando estás rodeado de jogadores fantásticos, é tudo muito mais fácil", admitiu.



O golo que vale 'gozo' com De Gea



Na memória de todos os jogadores estão sempre os primeiros jogos ou os primeiros golos e Falcão não é diferente. A sua estreia a marcar na Champions ficará para sempre gravada e, para mais, valeu uma espécie de 'tortura' por parte do colombiano a David de Gea durante o período em que ambos partilharam o mesmo balneário - em 2014/15 no Manchester United...



"Jogámos a bola para a ala, onde estava o Hulk. Ele tentou rematar duas vezes e nas duas ocasiões a bola voltou para ele. Quando percebeu que não tinha mais hipóteses, levantou a cabeça e viu-me. Tinha a baliza ali e seria muito complicado rematar assim, pelo que a única opção foi atirar de calcanhar e foi isso mesmo que fiz quando a bola me chegou. O De Gea estava já em movimento e consegui batê-lo. Gozava sempre com ele por causa desse golo: fui o primeiro jogador a marcar-lhe na sua carreira de sénior", recordou.



Uma final que não se esquece



Para lá do primeiro golo na Champions, Falcão também não esquece o golo que marcou na final da Liga Europa de 2010/11, colocando-o à frente de outros momentos, como o hat trick em Viena, o hat trick diante do Spartak Moscovo ou os quatro golos que fez ao Villarreal.



"Marcar numa final é sempe muito especial e ajudar a equipa a ganhar essa decisão é ainda mais especial e extremamente satisfatório. Escolho o golo da final, porque nos deu a vitória e foi o meu primeiro troféu europeu", finalizou. "A minha ambição era juntar-me a um clube que tivesse uma estrutura forte, que estivesse a ser desenvolvida há muito tempo, e com jogadores que se conhecessem bem e que conseguissem jogar juntos de forma perfeita. Como número 9, só tinha de me focar naquilo que um 9 faz, porque a bola me iria chegar de todos os lados do campo e tinha de estar fresco para finalizar todas as chances. Isso tornou as coisas bem mais fáceis para mim. A qualidade dos jogadores era tão elevada e, quando estás rodeado de jogadores fantásticos, é tudo muito mais fácil", admitiu.Na memória de todos os jogadores estão sempre os primeiros jogos ou os primeiros golos e Falcão não é diferente. A sua estreia a marcar na Champions ficará para sempre gravada e, para mais, valeu uma espécie de 'tortura' por parte do colombiano a David de Gea durante o período em que ambos partilharam o mesmo balneário - em 2014/15 no Manchester United..."Jogámos a bola para a ala, onde estava o Hulk. Ele tentou rematar duas vezes e nas duas ocasiões a bola voltou para ele. Quando percebeu que não tinha mais hipóteses, levantou a cabeça e viu-me. Tinha a baliza ali e seria muito complicado rematar assim, pelo que a única opção foi atirar de calcanhar e foi isso mesmo que fiz quando a bola me chegou. O De Gea estava já em movimento e consegui batê-lo. Gozava sempre com ele por causa desse golo: fui o primeiro jogador a marcar-lhe na sua carreira de sénior", recordou.Para lá do primeiro golo na Champions, Falcão também não esquece o golo que marcou na final da Liga Europa de 2010/11, colocando-o à frente de outros momentos, como o hat trick em Viena, o hat trick diante do Spartak Moscovo ou os quatro golos que fez ao Villarreal."Marcar numa final é sempe muito especial e ajudar a equipa a ganhar essa decisão é ainda mais especial e extremamente satisfatório. Escolho o golo da final, porque nos deu a vitória e foi o meu primeiro troféu europeu", finalizou.

Grande figura da temporada bem conseguida do Monaco - a par de Bernardo Silva, entre outros - o avançado colombiano Radamel Falcão é esta quinta-feira destaque no site oficial da UEFA, com uma longa entrevista no qual é passada em revista toda a sua carreira. A passagem pelo FC Porto é, naturalmente, um dos temas de conversa, até porque foi ali, na Invicta, que El Tigre se mostrou no Velho Continente."Assim que soube que o FC Porto estava interessado em mim, comecei a pesquisar sobre a cidade e sobre o clube, que costumava ver na Champions. Mas para lá do que o Porto é como cidade, as suas gentes e a sua cultura, era uma experiência que estava curioso para viver, porque queria vir para a Europa e creio que fiz a melhor escolha. O clube abriu-me as portas e fez-me evoluir a todos os níveis. O treinador Jesualdo Ferreira ensinou-me imenso e a equipa era muito boa. Só tinha de fazer o meu trabalho e já estava. Os bons resultados foram rápidos a surgir, porque os golos apareceram e certamente deixei lá a minha marca", começou por enaltecer o avançado colombiano do Monaco.

Autor: Fábio Lima