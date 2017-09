O Sporting anunciou no seu site oficial que faltam vender apenas três mil bilhetes para a receção ao FC Porto, no domingo (19h15), num encontro da 8.ª jornada, prevendo-se assim nova lotação esgotada em Alvalade. A meio da semana, o recinto acolheu mais de 48 mil espectadores para assistir ao jogo com o Barcelona e agora voltará a registar uma casa bem composta.Estes últimos ingressos poderão ser adquiridos nas bilheteiras do Estádio José Alvalade (das 10h às 20h) ou através do site oficial dos leões. Apenas há para a central, na bancada A (€45 para sócio e €70 para não-sócio) e na bancada B (€40 para sócio e €60 para não-sócio).